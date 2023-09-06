وأضاف سيرسكي - في منشور على تطبيق "تليجرام"، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن "العدو لا يتخلى عن خططه للوصول إلى حدود منطقتي دونيتسك ولوهانسك ويستعد للانتقام"، موضحا أنه "بالقرب من (كوبيانسك) في شمال شرق أوكرانيا، تضع روسيا اللمسات الأخيرة لإعداد الوحدات الهجومية وإطلاق النار على المواقع الأوكرانية بالمدفعية وقذائف الهاون".

وتابع أن "روسيا تقوم أيضا بزيادة عدد قواتها في منطقة (ليمان)، الكائنة على بعد حوالي 25 ميلا شمال (باخموت)"، مؤكدا أن "المهام الرئيسة للجيش الأوكراني هي الحفاظ على مواقعه بالقرب من (كوبيانسك) و(ليمان) والتقدم على جبهة باخموت".

يشار إلى أن القوات الروسية قد سيطرت على "باخموت" في مايو الماضي، إلا أن القوات الأوكرانية أحرزت تقدما طفيفا في جنوب وشمال غرب المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.