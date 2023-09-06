فوز جامعة الزقازيق بالمركز الأول بمسابقة رالى مصر لريادة الأعمال 2023

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حصلت جامعة الزقازيق على المركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023، على مستوى 38 جامعة حكومية وخاصة، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والتى نظمتها الأكاديمية البحرية للعلوم بمدينة العلمين ، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويتقدم الدكتور خالد الدرندلى بخالص التهنئة لفريق جامعة الزقازيق المشاركين بالمسابقة ، والمشرفين على هذا الإنجاز المتميز ، مؤكدا أن هذا الفوز الذي أحرزته الجامعة هو نتاج جهود لإدارة الجامعة وسعيها لربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل، مما يهدف إلى المساهمة في نشر فكر العمل الحر ونشاط ريادة الأعمال مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2023 .

وجاءت مشاركة الجامعة بمسابقة رالي ريادة الأعمال هذا العام تحت إشراف أ.محمد متولى مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ، كما أشرف على الفريقين المشاركين بالمسابقة كلا من : الدكتور أكمل الكيلاني ، والدكتور هالة فاروق .

جدير بالذكر أن الفريقين المشاركين ويمثلان جامعة الزقازيق بالمسابقة من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات ، حيث يتكون الفريق الفائز بالمركز الأول بالمسابقة من الطالبين : إبراهيم أنور السادات إبراهيم علي ، وابانوب فكري بدير جندى ميخائيل ، والذى حصل على 70 ألف جنيه قيمة جائزة المركز الأول بمسابقة رالي ريادة الأعمال ، بينما يتكون فريق الجامعة الآخر من الطالبين : جمال محمد عبده محمد عبده ، ورانا رمضان توفيق أحمد سعد، والذى حصل على جائزة تشجيعية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .