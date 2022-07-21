فوز جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول فى المسار العام بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2022

أ.ش.أ

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، فوز الجامعة بالمركز الأول في المسار العام لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2022 ضمن مشاركة 15 جامعة حكومية وخاصة، حيث فاز الطالب محمد أحمد سليمان موسى بالمستوى الرابع بكلية الهندسة بالمركز الأول في المسار العام.

وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم الخميس أن المسابقة تأتي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد عبد الرازق، أن هذا الفوز الذي أحرزته الجامعة هو نتاج جهود لإدارة الجامعة وسعيها لربط مخرجات التعليم والتعلم بسوق العمل، مما يهدف إلى المساهمة في نشر فكر العمل الحر ونشاط ريادة الأعمال مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، لشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين ومسئول الاتصال بالجامعة مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



