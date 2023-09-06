دراسة: وجود علاقة بين تناول المشروبات الغازية يوميًا والإصابة بأمراض الكبد

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة حديثة، ونشرت نتائجها أجراها باحثون في مستشفى بريجهام التابع لجامعة هارفارد، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ( JAMA )، أن تناول المشروبات الغازية كل يوم قد يعرض للإصابة بسرطان الكبد، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

أجريت الدراسة على 98 ألف امرأة لمدة 20 سنة، وقام الباحثون بتحليل المرضى بناء على أمراض الكبد التي أبلغوا عنها ذاتيا والوفيات الناجمة عن التليف أو تليف الكبد أو التهاب الكبد المزمن، ووجدوا أن "النساء اللاتي يستهلكن حصة واحدة أو أكثر يوميا لديهن معدلات أعلى بكثير من سرطان الكبد والوفيات بأمراض الكبد المزمنة ،مقارنة مع أولئك الذين يستهلكون ثلاث حصص أو أقل من المشروبات المحلاة شهريا.

وقال المؤلف الأول للدراسة ، لونجانج تشاو،: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة، وبالنظر إلى النتائج المذكورة ، نقترح اتخاذ تدابير احترازية بدلاً من الندم عليها لاحقاً، وهذا يعني التخلص من المشروبات السكرية من نظامك الغذائي واستبدالها ببدائل صحية".

إليك بعض المشروبات الشعبية الصحية للكبد:



1. عصير العنب :

يعتبر العنب الحلو مخزنًا للعناصر الغذائية، وخاصة ريسفيراترول، المعروف بأنه يوفر العديد من الفوائد الصحية، وفقًا للعديد من الدراسات، قد تزيد هذه العناصر الغذائية من مستويات مضادات الأكسدة في الجسم، وتقلل الالتهاب، وتنظف السموم بشكل طبيعي من الكبد

2. الشاي الأخضر :

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مادة البوليفينول يسمى كاتشين، المعروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة، وجدت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تساعد في تقليل مستويات إنزيمات الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي ، يقترح الخبراء في كثير من الأحيان استبدال المشروبات السكرية بالشاي الأخضر لتعزيز صحة الكبد، ولكن، بالطبع، تناوله باعتدال

3. القهوة:

تعتبر القهوة من أفضل المشروبات لتعزيز صحة الكبد، فهى تحتوي على الجلوتاثيون المضاد للأكسدة، المعروف بتحييد الجذور الحرة الضارة المنتجة بشكل طبيعي في الجسم، كما ورد في دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية

4. عصير البنجر:

يحتوي على النترات ومضادات الأكسدة التي تسمى البيتالين، والتي قد تساعد في تقليل الضرر التأكسدي والتهاب الكبد.