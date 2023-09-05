علامات مبكرة تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى.. استشارى يكشفها

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأعراض التى تظهر على الشخص عند إصابته بمشاكل فى الكبد، ويجب توخى الحذر منها وضرورة التعامل معها من أجل التعرف على طرق العلاج، وحول ذلك أوضح الدكتور محمد شهاب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بعض العلامات المبكرة لأمراض الكبد الدهني التى إذا ما تم تجاهلها قد تزيد من فرص تعرض الشخص للوفاة المبكرة

ومن الأعراض المبكرة للإصابة بالكبد الدهني:

- تورم الساق.

- زيادة التعب.

- التغيرات في أنماط النوم.

- زيادة فرص الإصابة بالكدمات.

- فقدان الوزن.

- فقر الدم.

وأكد استشاري الجهاز الهضمي والكبد، ضرورة القيام ببعض الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على صحة جيدة خالية من مشاكل في الكبد، ومن أهمها:

- فقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

- القيام بنظام غذائي صحي خال من الدهون.

- المشي يومي لمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة.

- تجنب الكحول والتدخين.

- عليك تجنب تناول الأطعمة السريعة.

- ابتعد عن الأطعمة المصنعة.

عند قيامك بهذه النصائح فأنت تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بهذا المرض وتحافظ على صحتك.