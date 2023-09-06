اليوم السابع
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توزيع 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية اليوم

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 06:01 ص
توزيع 2 طن من لحوم أضاحى الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية اليوم وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب – لؤي علي

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توزع وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر الجاري، 2 طن من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنوفية، وذلك للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع.

 

وأوضحت الوزارة، أنه إجمالي ما تم توزيعه من اللحوم حتى تاريخه بلغ ( 286 ) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية- الجيزة- الغربية- القليوبية- البحيرة- الدقهلية- بني سويف- دمياط- الفيوم- الشرقية- المنيا- كفر الشيخ- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر- أسيوط- سوهاج- المنوفية- السويس- مرسى مطروح- الوادي الجديد- قنا- الأقصر- أسوان).

 

ويذكر أن وزارة الأوقاف قد وزعت 3 أطنان من لحوم أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة (شمال سيناء)، أمس الثلاثاء الموافق 5/9/2023م، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، للأسبوع العاشر من بدء مرحلة التوزيع، في ضوء جهودها لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.


الأوقاف

وزارة الأوقاف

اضاحي الأوقاف



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