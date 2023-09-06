النيابة الإدارية تأمر بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار عقار حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم 3 شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم، مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار.

تم تشكيل فريق من النيابة الإدارية برئاسة المستشار حسام الطحاوي مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة، القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من منى رشيد رئيس النيابة، ونجلاء عزمي وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار مكونًا من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة اثنين آخرين.

وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة– القسم الثالث التحقيق، حيث قررت منى رشيد رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار، واستدعاء كلاً من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي.

وجارى استكمال التحقيقات.