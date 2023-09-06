المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445

كتب محمود راغب

لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات أو أيام صوم ، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية خلال العام الهجرى 1445 هجريا ، باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :

الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هجريا

27 سبتمبر 2023



- الإسراء والمعراج :

الخميس 27 رجب 1445 هجريا

8 فبراير 2024



- النصف من شعبان:

الأحد 15 شعبان 1445 هجريا

25 فبراير 2024



- التماس هلال شهر رمضان :

الأحد 29 شعبان 1445 هجريا

10 مارس 2024



- غزوة بدر :

الأربعاء 17 رمضان 1445 هجريا

27 مارس 2024



- ليلة القدر :

ليلة السبت ليلة 27 رمضان 1445 هجريا

8 أبريل 2024



- التماس هلال شهر شوال :

الإثنين 29 رمضان 1445 هجريا

8 أبريل 2024



- عيد الفطر المبارك :

الأربعاء غرة شوال 1445 هجريا

10 أبريل 2024



- يوم عرفة :

السبت 9 من ذى الحجة 1445 هجريا

15 يونيه 2024



- عيد الأضحى :

الأحد 10 من ذى الحجة 1445 هجريا

16 يونيه 2024