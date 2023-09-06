اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 11:10 م
المولد النبوى ورمضان.. تواريخ المناسبات الإسلامية حتى نهاية العام الهجرى 1445 المولد النبوى الشريف - أجواء استعدادات المولد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات أو أيام صوم ، ونستعرض فيما يلى أهم المواسم الإسلامية خلال العام الهجرى 1445 هجريا ،  باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى : 
 
الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 هجريا 
27 سبتمبر 2023

- الإسراء والمعراج : 

الخميس 27 رجب 1445 هجريا 
8 فبراير 2024 

- النصف من شعبان:

الأحد 15 شعبان 1445 هجريا 
25 فبراير 2024 

- التماس هلال شهر رمضان : 

الأحد 29 شعبان 1445 هجريا 
10 مارس 2024 

- غزوة بدر :

الأربعاء 17 رمضان 1445 هجريا 
27 مارس 2024 

- ليلة القدر :

ليلة السبت ليلة 27 رمضان 1445 هجريا 
8 أبريل 2024

- التماس هلال شهر شوال  : 

الإثنين 29 رمضان 1445 هجريا 
8 أبريل 2024 

- عيد الفطر المبارك :

الأربعاء غرة شوال 1445 هجريا 
10 أبريل 2024 

- يوم عرفة : 

السبت 9 من ذى الحجة 1445 هجريا 
15 يونيه 2024 

- عيد الأضحى : 

الأحد 10 من ذى الحجة 1445 هجريا 
16 يونيه 2024 
 
 
 

المواسم الاسلاميه

العام الهجرى

عيد الاضحى

المولد النبوى

غزوه بدر

بدر

شهر رمضان

شهر شوال

عيد الفطر

يوم عرفه

عيد الأضحى



الموضوعات المتعلقة

المولد النبوى.. التجمع على الذكر وإطعام الطعام صدقة لله أفضل طرق الاحتفال

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 09:59 ص

معهد الفلك: 16 سبتمبر أول أيام ربيع الأول والمولد النبوى الأربعاء 27 سبتمبر

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:53 ص

موعد أول أيام شهر ربيع الأول فلكيا والمولد النبوى الشريف.. معهد الفلك يوضح

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:33 ص

دليلك للعام الهجرى الجديد 1445.. ننشر خريطة الأشهر الهجرية بالتواريخ حتى نهاية السنة.. المولد النبوى الشريف 27 سبتمبر.. 11 مارس 2024 مولد هلال شهر رمضان.. وهذه مواعيد عيدى الفطر والأضحى

الجمعة، 04 أغسطس 2023 12:18 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة