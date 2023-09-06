العثور على جثة مسن بعد انبعاث رائحة كريهة داخل منزله بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية ، على جثمان مسن داخل منزله، في حالة تعفن وينبعث منه رائحة كريهة، حيث لم يشعر به أحد منذ أيام، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الحسينية بالمنصورة، بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل جارهم، واختفائه عن الأنظار منذ أيام.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن المتوفى يدعى ع.إ.ع. ويبلغ من العمر 65 عامًا، ومتوفي منذ قرابة 10 أيام داخل منزله، دون شعور أحد به، تم نقل الجثمان إلي مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.