محافظ الدقهلية يوجه بتجهيز كشك بـ"البضاعة" لمواطن من ذوى الهمم

الدقهلية شريف الديب

فى لفتة إنسانية، التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بأحد المواطنين من ذوي الهمم، داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة لتلبية مطالبه، حيث استمع إلى كافة مطالبه واحتياجاته، والتقي أيضاً بعدد من المواطنين ووجه بسرعة حل مشاكلهم.

وكلف "المحافظ "، الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف مساعدة شهرية وإقامة كشك علي أعلي مستوي مجهز بكافة البضائع بالتنسيق مع المحاسب حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا للمواطن.

ووجه "مختار " بمتابعة حالته الاجتماعية والصحية أول بأول وتلبية كافة احتياجه وتوفير حياة كريمة له من خلال توفير مصادر دخل ثابتة ورعاية صحية.

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي ذوي الهمم اهتماماً كبيراً والذين يعيشون عصرهم الذهبي في عهده، حيث يوجه دائما بتلبية كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار "مختار" إلى أننا نعمل فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة علي حل كافة مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من خلال المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والمدن والأحياء بنطاق بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة احتياجاته وفي المقدمه ذوي القدرات الخاصه ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.