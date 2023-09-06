اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 03:53 م
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السيطرة على حريق شب فى 3 محال تجارية بمدينة غارب شمال البحر الأحمر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 02:16 م
السيطرة على حريق شب فى 3 محال تجارية بمدينة غارب شمال البحر الأحمر حريق - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في 3 محلات تجارية بمنطقة ال 608  في رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، دون وقوع إصابات. 
 
 
تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطار بنشوب حريق في 3 محلات تجارية متجاورة بمنطقة 608  بمدينة رأس غارب، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق والسيطرة على النيران قبل امتداده إلى باقي العمارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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