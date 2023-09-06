اليوم السابع
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الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:43 م
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ضبط لصوص سرقوا أسلاكا كهربائية بالبحر الأحمر

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 12:13 م
ضبط لصوص سرقوا أسلاكا كهربائية بالبحر الأحمر حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط سائق وعاطلان بالبحر الأحمر لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (محامى بإحدى الشركات بالبحر الأحمر) بسرقة كمية من الأسلاك الكهرباء الخاصة بالتوصيلات الداخلية من أحد المواقع التابعة للشركة "تحت الإنشاء" بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم سائق وعاطلان ، مقيمون بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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