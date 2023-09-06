اليوم السابع
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السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:42 ص
السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


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اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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