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الزراعة تنظم يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بالدقهلية ضمن حملة ترشيد المياه

الأربعاء، 06 سبتمبر 2023 10:52 ص
الزراعة تنظم يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بالدقهلية ضمن حملة ترشيد المياه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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نظم معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بمركز شربين محافظة الدقهلية ضمن فاعليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الأرز بحضور عدد كبير من المزارعين وأساتذة الجامعات بالإضافة إلى حضور مجموعة الضيوف من 14 دولة أفريقية حضروا إلى مصر للتدريب بمركز التدريب بالأرز الذى يحضر إليه كل عام مجموعات من الدول الأفريقية للتدريب 
 
يأتى ذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .
 
 
وأشاد الحضور بالصنف المميز سخا 178 و طريقة الزراعة التسطير بذرة جافة فى أرض جافة موفرة للمياة وتم تقدير المحصول أمام الجميع حيث أعطت العينة التقديرية 4.4 طن للفدان،  فيما أبدى صاحب الحقل والمزارعين سعادتهم بهذه الإنتاجية .
 
الجدير بالذكر أن ذلك يتم في إطار توجيهات وزير الزراعة بالتواجد مع المزارعين وتوفير الدعم الفني وأحدث الأصناف والتقاوي الحديثة عالية الإنتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية وأحدث طرق الزراعة الموفرة للمياه.
 

الزراعة

وزارة الزراعة

الارز

المياه



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