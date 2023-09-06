التحريات: مصرع مسن وزوجته وابنهما أثناء نومهم فى انهيار عقار حدائق القبة

كتب: عبد الرحمن سيد

كشفت التحريات الأولية ل عقار حدائق القبة المنهار ، أن أسرة مكونة من رجل وزوجته وابنهما توفوا جميعا أسفل العقار المنهار فجر اليوم الأربعاء، أثناء نومهم، ولم يستطيعو الخروج من العقار قبل انهياره.

وأظهرت التحريات الأولية، أن العقار انهار فجر اليوم على ساكنيه، وأسفر عن وفاة المسن زين قدرى وزوجته وابنه "محمود"، بالإضافة إلى شخص رابع، وتم نقلهم إلى المشرحة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتهى رجال الحماية المدنية من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، لتكون الحصيلة النهائية مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى 4 اشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين جراء الحادث، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.