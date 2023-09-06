إصابة 7 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 7 اشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقلونه بناحية مفارق خضير، الصالحية القديمة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة المنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كلًا من: سميرة ع أ م، 35 سنة، مصابة بكدمة في الرقبة والظهر، وآلاء م ال س، 15 سنة، مصابة بجرح بالقدم اليسرى، وشقيقتها رحمة م ال س، 11 سنة، مصابة بكدمة بالقدم اليمنى، وعليا ال أ خ، 44 سنة، مصابة بكدمة بالظهر، وإيناس ع ح ع، 34 سنة، مصابة بجرح بالراس والبطن، وأحلام ح ع م، 3 سنوات، مصابة بكدمات بالظهر، وبخيت ش ص م، 44 سنة، مصابًا بجرح بالقدم اليمنى، مقيمين جميعًا بمدينة الصالحية الجديدة.
وتبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقلونه بناحية مفارق خضير - الصالحية القديمة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.
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