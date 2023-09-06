إصابة 7 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 اشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقلونه بناحية مفارق خضير، الصالحية القديمة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة المنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كلًا من: سميرة ع أ م، 35 سنة، مصابة بكدمة في الرقبة والظهر، وآلاء م ال س، 15 سنة، مصابة بجرح بالقدم اليسرى، وشقيقتها رحمة م ال س، 11 سنة، مصابة بكدمة بالقدم اليمنى، وعليا ال أ خ، 44 سنة، مصابة بكدمة بالظهر، وإيناس ع ح ع، 34 سنة، مصابة بجرح بالراس والبطن، وأحلام ح ع م، 3 سنوات، مصابة بكدمات بالظهر، وبخيت ش ص م، 44 سنة، مصابًا بجرح بالقدم اليمنى، مقيمين جميعًا بمدينة الصالحية الجديدة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل يستقلونه بناحية مفارق خضير - الصالحية القديمة، بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.