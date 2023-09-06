خريطة شاملة لمقدمى الخدمات للأطفال المعرضون للخطر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، انتهاء الوحدة من إعداد خريطة شاملة لمقدمي الخدمات للأطفال المعرضة للخطر وذلك عقب المشاركة فى ورشة العمل التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية لتوضيح كيفية عمل خريطة الخدمات الشاملة لمقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين للأطفال المعرضة للخطر كذلك كيفية جمع البيانات المطلوبة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وتحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة ودعم منظمة اليونسيف.

وأشارت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، إلى أن الخريطة تضمنت الخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية والتي تهدف لوضع قاعدة بيانات تضم الجهات المقدمة للخدمات ( الصحية – القانونية - الاجتماعية – النفسية - التعليمية ) لتسهيل تقديم التدخلات والخدمات اللازمة لحالات الأطفال المعرضة للخطر وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

وأشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بالتعاون مع الجهات المعنية في الانضمام للندوات وورش العمل للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية بهدف تحقيق استقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.