إصابة شخص فى حادث أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص يحمل جنسية دولة أفريقية، نتيجة اصطدام سيارة به أعلى الطريق الدائري بشتيل اتجاه الوراق بمحافظةالجيزة تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص في حادث مروري أعلى الطريق الدائري بشتيل اتجاه الوراق، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الشخص يحمل جنسية دولة أفريقية، صدمته سيارة مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على قائد السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.