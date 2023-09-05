‏انطلاق اللقاء الثنائى بين وزيرى خارجية مصر واليابان فى مقر الوزارة

انطلق منذ قليل اللقاء الثنائي بين الوزير سامح شكري ووزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا بمقر وزارة الخارجية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد ابو زيد عبر منصة "إكس".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ترحيب مصر بوزير خارجية اليابان، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية بين بين القاهرة وطوكيو .

وكان وزير خارجية اليابان قد بدأ زيارة إلى القاهرة أمس الأثنين ، وذلك للقاء عدد من المسئولين المصريين واجراء مباحثات حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض بسفارة اليابان، ونائب رئيس البعثة حول زيارة وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي إن الزيارة إلى المنطقة تأتي كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في أبريل الماضى وزيارته لدول الخليج في يوليو الماضي.

وأوضح أن زيارة وزير الخارجية للأردن والقاهرة والسعودية تهدف لتوسيع أواصر العلاقات الثنائية والتعاون مع الدول العربي من خلال الحوار اليابانى العربي الذى سيعقد في 5 سبتمبر الجاري، وكذلك لإطلاق التشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان.

وأشار بحسب بيان إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر من أهم الموضوعات لمستقبل العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر تضاعف عام 2022 بالمقارنة مع عام 2021 ووصل إلى 71.7 مليون دولار.

وأوضح أن الزيارة ستركز من خلال لقاءات المسئولين العرب كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي مشيرا إلى أنه يتم التنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل.

ويبحث المنتدى كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية.

وأشار إلى أن هناك مجالات تعاون سيتم مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية لمصر مثل زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر واستئناف الرحلات المباشرة بين القاهرة وطوكيو وافتتاح المتحف المصري الكبير خاصة وأنه في المراحل النهائية.