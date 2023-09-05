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وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:51 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبدأ جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث وزير قطاع الأعمال مع محافظ دمياط
كتب عبد الحليم سالم

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من أجل خارطة طريق واضحة ومحددة للنهوض بصناعة الأثاث وتعظيم الاستفادة من مدينة دمياط للأثاث، بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، جولة تفقدية بمدينة دمياط للأثاث، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي صناعة الأثاث بمحافظة دمياط. 
 
ويعقب الجولة بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، اجتماع موسع لوضع الأطر التنظيمية تمهيدا لإصدار خارطة الطريق للنهوض بصناعة الأثاث انطلاقا من الإمكانيات المتاحة بمدينة دمياط للأثاث.
 
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