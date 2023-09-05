مديرية العمل بأسوان تختتم برنامجا تدريبيا للشباب فى التسويق الإلكترونى

أسوان- صلاح المسن

اختتمت مديرية العمل بأسوان بإشراف فوزى صابر مدير المديرية البرنامج التدريبى فى مجال التسويق الإلكترونى لشباب أسوان، حيث تم تخريج الدفعة الثانية بإجمالى 20 متدربا.

يأتى ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة حشد كافة الجهود لمواجهة مشكلة البطالة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على اقتحام سوق العمل.

وأوضح فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان فى "تصريحات صحفية" بأن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار تنفيذ برتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP، والذى تم الإعلان عنه فى أواخر يونيو الماضى عبر الرابط الإلكترونى المخصص للتقديم من خلاله لمن إجتاز الإختبار النظرى السابق للتدريب، وتم البدء فى تنفيذ البرنامج التدريبى على ثلاث مراحل تدريبية وهى المهارات الذاتية، والتسويق الإلكترونى، والفوتوشوب.

ولفت إلى قيام المتدربين بعرض مشاريع التخرج ومناقشتهم فيها ، ومدى إستفادتهم عملياً وعلمياً ، وكيف أثرت على تفكيرهم ورؤيتهم لأهدافهم الشخصية وإصرارهم على تطبيق ما تعلموه خلال الفترة التدريبية ، وقدم المتدربين الشكر والتقدير لوزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية للشباب المقبل والباحث عن العمل لتأهيلهم لسوق العمل على الوجه الأكمل.

من ناحية أخرى، كان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع لجنة ندب أحد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وهى المسابقة التى تم فتح باب التقدم لها خلال شهر أغسطس المنقضى، وتقدم لها 9 من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن تنظيم هذه المسابقة يستهدف تكليف أحد الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط لتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية بالديوان العام باعتبارها تمثل العمود الفقرى لأى كيان حكومى أو مؤسسى.

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الاختيار يتم وفق ضوابط وقواعد صارمة تستهدف القدرة على الابتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد.