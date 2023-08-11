مديرية العمل بأسوان تنظم فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكترونى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظمت مديرية العمل بأسوان، الدورة التدريبية الثانية للتسويق الإلكترونى بمركز التدريب المهنى بالمحمودية، وذلك فى إطار الشراكة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من المشاركة فى سوق العمل الحر.

ومن جانبه، تفقد فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان، فعاليات الدورة التدريبية، ونقل فوزى صابر تحيات وزير العمل ومحافظ أسوان للمتدربين لحرصهم على التدريب وإكتساب المهارات والمعارف التى تؤهلهم لسوق العمل.

وقدم "صابر"، شكره لبرنامج الأغذية العالمى على تنظيم مثل هذه البرامج التى يتطلبها سوق العمل حتى يستطيع الشباب تنفيذ مشروع خاص بأقل تكلفه ، والتى أصبحت لغة العصر الحالى.

وناشد مدير مديرية العمل المتدربين على الجد والإجتهاد خلال التدريب وتقديم مشاريع تليق بهم فى نهاية الدورة التدريبية.

فيما وجه المتدربين الشكر والتقدير للقيادة السياسية على حرصها الدائم والدؤب للإرتقاء بمستوى الشباب ، مقدمين شكرهم أيضاً للوزير حسن شحاته ، والمحافظ أشرف عطية على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية فى مراكز تدريبية مميزة تنافس أفضل المراكز الأخرى.