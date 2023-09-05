محافظ المنوفية : تحرير 199 محضرا تموينيا بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات اليوم الثلاثاء حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 199 محضر تموينى ، تنوعت ما بين 107 محضر مخالفات مخابز و 92 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 7 شيكارة دقيق بلدى بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته كمية قدرها 80 علبة سجائر أجنبية مهربة جمركياً مجهولة المصدر وبدون فواتير والبيع بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وقد أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات العامة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.