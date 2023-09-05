مجلس أمناء محافظة الجيزة يدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

كتب محمود طه حسين

أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار بدوي علام، دعم وتأييد ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية قادمة، حيث عقد المجلس اجتماعا برئاسة المستشار بدوى علام وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.