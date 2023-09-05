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مجلس أمناء محافظة الجيزة يدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 07:01 م
مجلس أمناء محافظة الجيزة يدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة مجلس أمناء محافظة الجيزة
كتب محمود طه حسين

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أعلن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار بدوي علام، دعم وتأييد ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح لفترة رئاسية قادمة، حيث عقد المجلس اجتماعا برئاسة المستشار بدوى علام وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية، لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.
 
وقال بدوى علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، إن دعم الرئيس السيسى بالترشح لفترة رئاسية جديدة نظرا لما تحقق من استقرار أمنى واستكمالا للانجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى جميع القطاعات، متابعا: ما حدث من انجازات لم تحدث في تاريخ مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على بناء الدولة المصرية فى كافة المجالات.
 

التربية والتعليم

مجلس أمناء محافظة الجيزة

ترشح السيسي للرئاسة

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

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انتخابات الرئاسة



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