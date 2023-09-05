اليوم السابع
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ما مراحل اختيار الأب الأسقف فى الكنيسة؟

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 04:00 ص
ما مراحل اختيار الأب الأسقف فى الكنيسة؟ كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر الأب الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية قائد المصلين بدافع الحب، فأول ثمرة من ثمار الحب هي ثمرة الفرح، ولا يسعى الأسقف إلى أى مناصب أو أى شكل من أشكال مجد العالم.

وخلال السطور التالية ننشر خطوات اختيار الأسقف في الكنيسة الأرثوذكسية.

1مرحلة الترشيحات

تتواصل لجنة اختيار الآباء الأساقفة بالكنيسة الأرثوذكسية مع من تراه ( المطارنة والأساقفة – رؤساء الأديرة – آباء الاعتراف ) وذلك لتجميع أسماء المرشحين للأسقفية ممن لهم خدمة رعوية.

2مرحلة التقييم

أ – تقييم مرحلة خدمتهم الرعوية قبل السيامة من خلال التقارير السنوية.

ب – دراسة مطابقة المرشحين للشروط والمعايير المطلوبة في المرشح.

ج – تزكية صريحة من أب الاعتراف.

د – مقابلة الأباء المرشحين.

هـ - يجتاز المرشح دراسات مكثفة (قيادة وإدارة ) قبل سيامته بمدة كافية.

3مرحلة اتخاذ القرار

أ – استطلاع رأى أباء المجمع المقدس قبل السيامة بفترة كافية أسبوعين على الأقل.

ب – استطلاع رأى الأباء الكهنة بالإيبارشية ومجلس رؤساء مجالس الكنائس بالإيبارشية وكل أعضاء هذه المجالس والشمامسة المكرسين والخدام بها ويعلن إسمه على شعب الإيبارشية كله ويفتح الباب لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات ويتم فحصها لاتخاذ القرار بشانها ويستثنى من ذلك الأسقف العام.

ج – تجتمع لجنة اختيار الأباء الأساقفة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المرشح للسيامة

د – يوقع المزكى لرتبة الأسقفية على دليل الأب الأسقف ويتعهد بالإلتزام بما فيه، ويكون الدليل هو أساس مساءلته.  


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاب الاسقف

اسقف الكنيسه



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