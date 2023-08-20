اليوم السابع
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تعرف على مساهمات الكنيسة الأرثوذكسية في قضية تغير المناخ

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:00 ص
تعرف على مساهمات الكنيسة الأرثوذكسية في قضية تغير المناخ كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تسهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في العديد من المبادرات التي تعلن عنها الدولة المصرية، وكذلك الأزمات والقضايا الكبرى التي تواجه المصريين والعالم بشكل أجمع ومن أبرزها قضية تغير المناخ.

ووقعت الكنيسة الأرثوذكسية بروتوكولا مع وزارة البيئة نص على تنفيذ برامج توعية بيئية للفئات المختلفة بالكنائس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لرفع الوعي البيئي وزيادة المعرفة بالقضايا البيئية المختلفة، وتنفيذ دورات تدريبية للقادة الدينين لإعداد مدربين ومحاضرين في مجال القضايا البيئية، ودعم مكتبة الكنيسة بإصدارات الوزارة التوعوية، والدعم الفني والتشريعات البيئية المُنظَمة للعمل البيئي في مصر، والمادة العلمية المُحدّثة للنشر من خلال المطبوعات الخاصة بالكنيسة، إضافة إلى تقديم المعلومات والرسائل والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتخطيط لتحويل المنشآت التابعة للكنيسة لمباني صديقة للبيئة بالتركيز على رفع كفاءة تلك المباني لاستهلاك الطاقة والمياه بما يساهم في الحد من تغير المناخ.

مسابقة الأشجار

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعلن عن مسابقة زراعة الأشجار بالكنائس والإيبارشيات بما لايقل عن 100 شـجرة وتوثيق هذه الأنشطة باسم الكنيسة والإيبارشية التي تقام فيها كتعبير عملي عن دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى الحفاظ على البيئة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تغير المناخ



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