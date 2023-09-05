غياب 147 موظفا ومخالفات أخرى بحملات رقابية على المنشآت الخدمية بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

شنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، حملات رقابية بمنيا القمح، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات و147 موظفا متغيبا.

وأفاد بيان: أنه قامت فرق العمل المُشكلة من رجال هيئة الرقابة الإدارية وإدارة المتابعة الميدانية بشن حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أسفرت جهود الحملة خلال مرورها على الجمعيات الزراعية عن الآتي:

- عدم تواجد 12من العاملين بمقر الإدارة الزراعية بمنيا القمح كذلك عدم تواجد 6 من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية التلين وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم تواجد أي من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بناحيتي بندف والربعماية، وضبط مخالفتين لمنشأتين تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، والتحفظ على 5 مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن الآتي: عدم حضور 17 من العاملين بمقر الإدارة التعليمية بمنيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- عدم حضور 39 من العاملين بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح كذلك عدم تواجد 14من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب و ترك العمل.

هذا وقد أسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد الآتي:

- عدم تواجد 55 من العاملين بديوان عام رئاسة مدينة منيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

- ضبط 3 مخالفات ترخيص بناء برئاسة مدينة منيا القمح تنوعت ما بين (مخالفة الرسومات الهندسية - عدم وجود إخطار بدء،التنفيذ - عدم وجود مخالصة التأمينات الاجتماعية عقد مقاولة) صادرة باسم المواطن (س.ح) والمواطن( ن.س ) والمواطن ( م.م) ، وجود 9 معدة ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة منيا القمح .

وبالمرور على بعض الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة منيا القمح تبين وجود إشغالات بشوارع (سعد زغلول - العمدة - ترعة مصطفى أفندى- الطريق الدائري) وتم التعامل معها وإزالتها للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.