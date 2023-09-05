طبيبة بيطرية: "لسان البقر" يحتوى على ثلث الحد اليومى من الدهون و37% كوليسترول

كتبت آية دعبس

قالت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، إن لحم لسان البقر يحتوى على نسبة عالية من الحديد والزنك الضرورين لصحة الجسم، يساعد على تقوية جهاز المناعة حتى يصبح قادرًا على محاربة العدوى، إلى جانب تعجيل التئام الجروح، ويقي الحديد من الإصابة بالأنيميا، كما يحتوى لحم اللسان على فيتامين b12 اللازم لصحة الجهاز العصبي.

وأوضحت سالى، أن لحم اللسان يحتوى على كمية وفيرة من البروتين، حيث يحتوي 100 جرام منه على 16.4 جرامًا من البروتين، ما يساعد على تقوية صحة الخلايا والأنسجة بالجسم والحفاظ على توازن الهرمونات وتكوين أجسان مضادة طبيعية لمحاربة الأمراض المعدية.

وأشارت إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون تصل إلى 19 جراما في كل 100 جرام منه، من بينها 6.9 جرام دهون مشبعة، وهو ما يصل إلى ثلث الحد اليومي من الدهون، كما يحتوي لحم اللسان أيضًا على 112 ملليجرام من الكوليسترول، أي 37% من الحد اليومي بسبب ذلك يؤدي إلى الحصول على مزيد من الدهون والكوليسترول مما يسبب زيادة السعرات الحرارية المكتسبة خلال اليوم، وبالتالي زيادة الوزن، كما يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية .