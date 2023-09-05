دراسة تحذر الحوامل من تناول الأطعمة المصنعة للحفاظ على صحة الجنين

كتبت ميرفت رشاد

أكدت دراسة أسترالية، أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة والمكرونة سريعة التحضير أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة يرتبط بمجموعة من النتائج الصحية السيئة لكل من الأم والطفل، وقد يعرض الأطفال للإصابة بأمراض مزمنة في المستقبل، وفقا لما نشره موقع " smh".

وأوضحت الدراسة ، أن الأطعمة فائقة المعالجة شائعة جدًا لدرجة أنها تساهم بما يصل إلى 60% من استهلاكنا اليومي للطاقة، وعلى الرغم من أنها تحتوي على كمية كبيرة من الطاقة، إلا أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتحتوي على القليل من الألياف ومليئة بالمواد المضافة.

وشددت الدراسة على أن استهلاك هذه الأطعمة يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني (T2D) وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والاكتئاب واضطرابات الجهاز الهضمي، بسبب المستحلبات هي مادة مضافة شائعة موجودة في الأطعمة فائقة المعالجة" المصنعة " ، بما في ذلك السمن والمايونيز والخبز والآيس كريم والبسكويت والمصاصات وألواح الوجبات الخفيفة والمكرونة سريعة التحضير وغيرها، وجدت الأبحاث الحديثة التي أجريت على القوارض أن استهلاك المستحلب يسبب خلل في الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء، والتهاب الأمعاء، ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.

قال مؤلف الدراسة، البروفيسور شيلي ويلكنسون من كلية الصيدلة بجامعة كوينزلاند بأستراليا، إن القلق أثناء الحمل هو أن الأطعمة فائقة المعالجة تحل محل المزيد من الأطعمة المغذية المطلوبة للنمو الصحي للطفل، وكذلك صحة الأم على المدى الطويل، موضحا أن الأطعمة فائقة المعالجة لا تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية.