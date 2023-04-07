الأغذية فائقة المعالجة.. تعرف على بعض المخاطر الصحية المصاحبة لها

كتبت إيناس البنا

الطعام شديد المعالجة عبارة عن طعام معالج للغاية يحتوي غالبًا على إضافات صناعية أكثر من المكونات الطبيعية، وغالبًا ما تكون هذه الأطعمة غنية بالسكر والملح والدهون.

الوجبات السريعة والنقانق والمشروبات الغازية وحبوب الإفطار والأطعمة الجاهزة الأخرى مثل الحساء الفوري والمعكرونة هي بعض الأمثلة على الأطعمة فائقة المعالجة أو فائقة المعالجة. غالبًا ما يكون الطعام شديد المعالجة غير مكلفًا وملائمًا، ولكنه ليس بالضرورة مغذيًا.

كيف يمكن للأغذية المعالجة الفائقة الإضرار بصحتك



وفقا لموقع "healthline" تميل الأطعمة المعالجة إلى أن تكون منخفضة في الفيتامينات والمعادن ، ويمكن أن تفتقر إلى الألياف الغذائية. يمكن أن يؤذيك بالطرق التالية:

زيادة خطر الإصابة بالسمنة



ربطت الأبحاث الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وغيرها من المشكلات الصحية.

عادةً ما تكون الأطعمة المعالجة بإفراط عالية في السعرات الحرارية والدهون والسكر والصوديوم ، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن والسمنة، توصلت دراسة نُشرت في مجلة التمثيل الغذائي للخلايا إلى استنتاج مفاده أن تقييد الوجبات فائقة المعالجة يمكن أن يكون استراتيجية مفيدة للوقاية من السمنة وعلاجها .

نقص المغذيات



غالبًا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة منخفضة في الفيتامينات والمعادن الأساسية ، والتي يمكن أن تسبب نقصًا في العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والألياف والكالسيوم والحديد وفيتامين ب.

سوء الهضم



غالبًا ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على مواد مضافة ومواد حافظة يمكن أن تعطل عملية الهضم الطبيعية ، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والإمساك، أظهر بحث نُشر في المجلة الطبية البريطانية ارتباطًا بين زيادة خطر الإصابة بأمراض القولون العصبي وزيادة تناول الأطعمة المعالجة للغاية.

مرض قلبي

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، لأنها تحتوي عادةً على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول ، مما قد يؤدي إلى انسداد الشرايين وتؤدي إلى نوبة قلبية.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة دولية ، Advances in Nutrition ، فإن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرض السكري



يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، حيث أنها عادة ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية. يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الأنسولين ، لذا فإن استهلاك كمية زائدة من السكر المضاف بشكل منتظم قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. ترتبط أيضًا بمتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع 2 والاضطرابات الالتهابية.

الخرف



سجلت دراسة نُشرت في مجلة Neurology أكثر من 72000 شخص في المملكة المتحدة ، ولاحظت الصلة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة والخرف . طوال فترة 10 سنوات ، أصيب شخص واحد من كل 120 شخصًا في المجموعة يتناولون الوجبات الأكثر معالجة بالخرف.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين صحتهم ، من الأفضل الحد من الأطعمة المعالجة للغاية والتركيز على تناول المزيد من الأطعمة الكاملة غير المصنعة. إن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون هو أفضل طريقة لضمان حصولك على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك