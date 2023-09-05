تأجيل محاكمة قاتل طفل دمياط محمد البربرى لأكتوبر المقبل

دمياط - هيثم مراد

أجلت محكمة جنايات دمياط محاكمة قاتل نجل جاره الطفل محمد البربرى لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة جنايات دمياط قد نظرت القضية رقم 822 لسنة 2023 كلى دمياط، والمتهم بها شخص فى العقد الثالث من العمر يدعى "م.عبد السلام س"، وذلك عقب قيامه بالتعدى على المجنى عليه والتخلص منه داخل أحد العقارات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف أهالى قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، رفات طفل مدفون داخل أحد العقارات بالقرية، لتكشف أسرة المجنى عليه جثمان فقيدهم بعد أن اختفى لمدة 8 سنوات، وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط الجانى والتى تمكنت من ضبطه خلال ساعات من اكتشاف رفات المجنى عليه، فيما تم استدعاء النيابة العامة لإجراء المعاينة وكذلك انتداب الطب الشرعى لتقديم تقريرها الفنى المطلوب.

وجاءت اعترافات الجانى لتؤكد ارتكابه جريمة القتل بعد أن قام باستدراج الطفل إلى أحد المبانى الحديثة والاعتداء على الطفل مستخدما عصا حتى فارق الحياة، ليقوم بدفنه داخل المبنى.

كما قام الجانى بتمثيل جريمته فى وجود أمنى مكثف، ليؤكد ارتكابه الجريمة منذ 8 سنوات، موضحا أنه قام بالسفر للعمل خارج البلاد خلال تلك الفترة، وأضاف شهود عيان أن الجانى قام عقب ارتكاب جريمته بالبحث عن الطفل رفقة أسرته وذلك للتأكد من ابتعاد الشبهات عنه.

وكان عدد من محاميى دمياط قد امتنعوا عن تولى الدفاع عن المتهم تضامنا مع أسرة المجنى عليه، وتنظر محكمة جنايات دمياط فى جلستها المنعقدة فى أكتوبر القادم القضية عقب انتداب محام للحضور مع المتهم.