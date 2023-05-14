اكتشفوا الجريمة قبل هروب الجانى.. تفاصيل العثور على جثمان طفل دمياط (فيديو)

دمياط - هيثم مراد

لحظات من الذعر عاشها أهالى قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط ، وذلك عقب اكتشافهم جثمان الطفل "محمد"، والذي اختفي لمدة 8 سنوات.

التقى "اليوم السابع" بمكتشف رفات طفل دمياط "محمد عبد السلام" مقاول دمياطي، والذى روى تفاصيل مثيرة عن لحظات حل لغز القضية، ليبدأ روايته قائلا: "لم أصدق أنني أكتشف رفات الطفل، استعنت بزملاء لي في العمل لكي أتأكد، لحظات من الذعر عشناها أثناء استخراج المتبقي من الجثمان".

واستمر مقاول دمياط في الحديث قائلا: "لم نتخيل أن الطفل المفقود منذ 8 أعوام مدفونا بجوار منزلنه، رغم محاولات الأهالي البحث في هذا المكان مرات عديدة غير أننا لم نتوصل لأي شىء"، وراح يشرح كيف تم استخرج رفات الطفل "محمد" فقال: "ذهبت لعملي، وبدأنا في تجهيز المكان، رأيت عظاما ظاهرة على بعد 10 أمتار، كان لون الرمال داكنا وهذا أكد لي أن شيئا غريبا قد حدث".

وتابع الحديث: "استعنت بزملاء لي في العمل من أجل التحقق مما رأيت، وبعد مرور دقائق بسيطة تأكدنا أنه رفات لطفل، الجميع ترك المكان من الفزع، لحظات ذعر لا تنسي".

وأضاف: "تبادر لذهني أنه الطفل المفقود، أبلغت أسرته لتأتي من أجل التعرف عليه، أبلغنا أيضا الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، متابعا: "والدة الطفل تعرفت عليه سريعا، وانهارت بعدما رأت رفات نجلها".

وأكد: "الجاني كان يستعد للسفر خارج البلاد نهاية الأسبوع، عندما علم بأننا بدأنا العمل في هذا العقار قام بمراقبتنا كان مثيرا للشكوك وهذا ما جعله محط اتهام".

واختتم الحديث: "أسرة الطفل قامت بالبحث عنه طوال الفترة الماضية، التقينا بالكثير من الأطفال المفقودة، ولم نكن نعلم أنه بجوارنا".

وباشرت النيابة العامة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان طفل متغيب منذ 8 سنوات داخل مبنى تحت الإنشاء في قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط. واصطحبت النيابة العامة الجانى إلى موقع الجريمة لتمثيل الجريمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، وتسليم رفات المجني عليه إلى ذويه بعد إعداد تقرير الطب الشرعى، ومناظرة والدة الطفل للتعرف عليه. وطالب أهالي قرية كفر العرب بسرعة القصاص من الجاني حتي يكون عبرة لغيره من معدومي الضمير. وكان رجال مباحث مركز فارسكور، قد تمكنوا من كشف لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات من قرية كفر العرب، بعد العثور على جثته في منزل مجاور تحت الإنشاء بالدور الرابع مدفونة بالرمل، وتم ضبط القاتل ويدعي "محمد را"، وشهرته الطيطه من قريه كفر العرب وجار المجني عليه.