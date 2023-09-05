انهيار جزء من عقار قديم فى مدينة أجا بالدقهلية دون خسائر بشرية

الدقهلية – محمد الحبشى

شهدت مدينة أجا بمحافظة الدقهلية ، انهيار جزء من عقار قديم، صباح اليوم الثلاثاء، ولم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحركت الجهات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث.

وانهار جزء من أن العقار المكون من طابق أرضى و3 طوابق علوية، حيث حدث الانهيار فى أجزاء من الطابقين الأرضى والأول علوى، وذلك بسبب أن المنزل قديم، وتسبب الحادث فى حدوث شروخ وتصدعات فى باقى العقار، ما يستلزم إزالته حتى سطح الأرض.

يذكر أن المنزل مأهول بالسكان، ولم يؤثر الانهيار على العقارات المجاورة له، ولم يسفر عن وقوع إصابات بين السكان، نظرًا لأنه كان خاليا من السكان وقت وقوع الحادث.

وتحركت على الفور كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، والتى تتواجد حاليا بمحل الواقعة "العقار المنهار"، وتم فصل جميع المرافق عن المنزل استعدادا لبدء أعمال إزالته.