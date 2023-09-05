الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة ومركز بنى عبيد

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد الصادر اليوم، قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بتعديل المخططات التفصيلية لمدينة ومركز بنى عبيد، وهو القرار الذى حمل رقم 537 لسنة 2023، والذى جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015.

ونصت المادة الأولى على: "تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة بنى عبيد مركز بنى عبيد على النحو التالى :يتم إلغاء جزء الشارع المحدد برقم (1) بعرض 6 متر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك لما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد.

فيما نصت المادة الثانية على: "تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة بنى عبيد مركز بنى عبيد على النحو التالى :يتم إلغاء جزء الشارع المحدد برقم (1) بعرض 6 متر، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمدينة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد.

والمادة الثالثة:"يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.