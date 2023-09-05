المتهمون بالاستيلاء على أموال مواطنين يعترفون: "نستدرجهم بسيدة"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

أسقطت الشرطة عصابة تستولي على أموال المواطنين ومتعلقاتهم الشخصية بواسطة سيدة تستدرجهم لإحدى الشقق في المنيا، حتى تم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم للجرائم.

وقال المتهمون في اعترافاتهم :"نستغل سيدة في استدراج المجني عليهم للاستيلاء على أموالهم، حيث عرفنا من شاب أن والده ثري فاستدرجناه بسيدة لشقة واستولينا على أمواله وأجبرناه بالتوقيع على إيصال أمانة، ولم ندري أننا سنقطع في يد الشرطة بهذه السرعة، وندمنا على ما فعلنا".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتعرفه على (سيدة) عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقيامها باستدراجه واصطحابه لأحد المنازل بدائرة المركز ، ولدى وصوله فوجئ بوجود (3 أشخاص) قاموا بالتعدي عليه وتوثيقه والاستيلاء منه على (مبلغ مالى - متعلقاته الشخصية) ، ثم قاموا بالتوجه لمحل سكنه واستولوا على (عقود ملكية منزل وأرض خاصة به) وقاموا بإجباره على التوقيع على (6 إيصالات أمانة) واصطحبوه بسيارة ملك أحدهم وتخلوا عنه بالطريق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم لهم معلومات جنائية").. بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بقيامه بالتعرف على (نجل المجنى عليه) وعلمه من نجله بأن والده ميسور الحال فعقد العزم على استدراجه وسرقته بالاشتراك مع باقي المتهمين وأرشدوا عن إيصالات الأمانة والعقود الخاصة بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى الواقعة .