اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية: مصر حققت نهضة كبيرة مؤخرا بفضل الرئيس السيسى

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 10:38 ص
الكنيسة الكاثوليكية: مصر حققت نهضة كبيرة مؤخرا بفضل الرئيس السيسى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة، والأساقفة الكاثوليك بمصر إن مصر حققت نهضة كبيرة فى السنوات الأخيرة بفضل الرؤية الواضحة للرئيس السيسى وبرنامج مشروع 2030 
 
وتابع بطريرك الكنيسة الكاثوليكية خلال كلمته بمؤتمر نظمت إحدى الجمعيات التابعة للكنيسة إن مصر عبرت أزمات فى بعض الوقائع والكنيسة ليست ببعيدة عما يحدث بالوطن فهى تفرح لانتصاراته وتحزن لأزماته، ولكنها تستمد ايمانها من المسيح دائما، وأثنى على نشاط الهيئات والمؤسسات التى قدمت شهادة حية وفعالة من خلال الاهتمام بالإنسان أيا كان دينه أو جنسه أو عرضه. 
 
 
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

الرئيس السيسى

سينودس الكنيسه



الموضوعات المتعلقة

الأنبا باخوم يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:05 ص

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس عيد انتقال العذراء مريم للسماء بكنيستها بقويسنا

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:10 ص

"السلام لكى يا مريم".. الأقباط الكاثوليك بالقاهرة والجيزة والدلتا ينهون صوم العذراء.. الأرثوذكس وكاثوليك الصعيد يواصلون الصوم وصلاة التسبحة بدير درنكة.. وكاهن عام وسط القاهرة يوضح طريقة عمل "قرص العدرا"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 05:00 ص

الأقباط الكاثوليك ينهون صوم العذراء اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة