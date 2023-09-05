الكشف الطبى المجانى على 1652 مواطنا فى قافلة بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة أم خنان بمركز قويسنا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الصحية.

صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1652 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 388 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ120 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 28 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، التغذية السليمة، القضية السكانية، التطعيمات، ارتفاع ضغط الدم، وترشيد استهلاك المياه.

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.