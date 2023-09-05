القافلة الطبية المجانية بالقنطرة غرب تستقبل 459 مواطنا في أول أيامها

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بالوحدة الصحية بالمنشية، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 459 مواطنا في أول أيامها، حيث أنها بدأت امس الاثنين ومستمرة حتى اليوم الثلاثاء ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في الوحدة الصحية بالمنشية تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 275 مواطن بعيادة الباطنة و30 مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 15 سيدة بالإضافة إلى استقبال 65 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة الأسنان تم استقبال 11 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 49 حالة، بالإضافة إلى استقبال 14 سيدة بعيادة النساء.

على أن تستمر القافلة الطبية في الوحدة الصحية بالمنشية التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب في استقبال المواطنين اليوم الثلاثاء وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.