الصحة: وحدات متنقلة لتقديم خدمات صحة المرأة بقنا والمنيا وبنى سويف بالمجان

كتب: وليد عبدالسلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن خريطة انتشار السيارات المتنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمجان في محافظات (الشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 1065 أشعة سونار وماموجرام، إضافة إلى سحب 28 عينة لتحليلها، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظة مطروح -من سيدي عبدالرحمن إلى مارينا 4- خلال الفترة حتى 24 أغسطس الجاري، وفي الجيزة -من مركز البحوث بالدقى إلى أبوالنمرس من الآن وحتى 27 أغسطس، وسوهاج -من مجمع المواقف إلى مستشفى سوهاج العام- خلال الفترة من 22 إلى 27 من الشهر نفسه.

وتابع : الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظات قنا، والمنيا، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، خلال شهر سبتمبر الجارى.