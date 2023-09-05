"الشباب والرياضة" و"البيئة" ينظمان مبادرة تطوعية للحفاظ على النيل بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهدت مدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، تنفيذ مبادرة تحت شعار "حابي " لتجميع إزالة المخلفات من مياه نهر النيل، بالتعاون مع الشباب والرياضة وإدارة محميات المنطقة الجنوبية بجهاز شئون البيئة، وذلك بمشاركة 20 متطوعا من مبادرة "قيم وحياة" وأندية التطوع بأسوان.

وأكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنفيذ المبادرة في ضوء فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من مشروع قيم وحياة والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر وذلك بحضور عمرو هاشم مسئول وجه قبلي بالمشروع.

وأضاف "سليم"، أن الحملة بدأت بإلقاء ندوة من مسئولي جهاز شئون البيئة للمتطوعين عن الحفاظ على البيئة والطبيعة للحد من التلوث وظاهرة التغير المناخى وانطلقت الحملة من أمام مرسى حديقة فريال، بإزالة وتجميع المخلفات من النيل وصولا إلى حديقة اللواء مدكور أبو العز، واختتمت المبادرة بتنفيذ يوم ترفيهى ومسرح العرائس والعاب ترفيهية بهدف نشر القيم في المجتمع داخل مركز شباب جزيرة اسوان وبمشاركة أكثر من 100 طليع وتوزيع الهدايا عليهم.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قيم وحياة يستهدف نشر القيم في المجتمع مثل: السلام، المحبة، التعاون، المسئولية، الصدق، الاحترام، من خلال أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة يتم تنفيذها من خلال كوادر شبابية ومتطوعين تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالمشروع ونشر القيم في المجتمع داخل مراكز الشباب والجمعيات الأهلية والمدارس والقرى والمراكز.