اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 01:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الداخلية تضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء فىي المنوفية

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:48 م
الداخلية تضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء فىي المنوفية دولار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالمنوفية لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية مديرية أمن المنوفية قيام (صيدلي حر  ، وآخر - مقيمان بدائرة مركز شرطة بركة السبع)..بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون . 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - سيارة ملاكى - 3 هواتف محمولة).
 
 

تجارة العملة

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المنوفية

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