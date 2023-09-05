الأمم المتحدة: 12.8 مليون دولار من الأغذية العالمى لدعم المتضررين من ظاهرة النينو

كتبت : هند المغربي

قال برنامج الأغذية العالمي أن هناك توقعات أن تضرب ظاهرة النينيو عدد من الدول الأفريقية في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا كبيرة، حيث يواجه ما يقرب من 47.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الشديد في أجزاء من جنوب ووسط أفريقيا.

حيث أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 12.8 مليون دولار أمريكي كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة تأثير الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو في أربعة بلدان في الجنوب الأفريقي، وسيتم استخدام الأموال لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى حماية حياة وسبل عيش أكثر من نصف مليون شخص.

ووفق البرنامج الأممي حيث ستصل ظاهرة النينو إلى ذروتها بين نوفمبر 2023 ويناير 2024. وبالتزامن مع موسم العجاف ويمتد حتى فبراير من العام التالي، من المتوقع أن يقل هطول الأمطار في معظم أنحاء المنطقة، لا سيما. خلال فترة الزراعة الحاسمة في ديسمبر ويناير، مما يؤثر على الحصاد في أبريل 2024