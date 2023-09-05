اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: 12.8 مليون دولار من الأغذية العالمى لدعم المتضررين من ظاهرة النينو

الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 12:36 م
الأمم المتحدة: 12.8 مليون دولار من الأغذية العالمى لدعم المتضررين من ظاهرة النينو الجفاف - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال برنامج الأغذية العالمي أن هناك توقعات أن تضرب ظاهرة النينيو عدد من الدول الأفريقية في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا كبيرة، حيث يواجه ما يقرب من 47.4 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الشديد في أجزاء من جنوب ووسط أفريقيا.

حيث أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 12.8 مليون دولار أمريكي كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة تأثير الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو في أربعة بلدان في الجنوب الأفريقي، وسيتم استخدام الأموال لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي تهدف إلى حماية حياة وسبل عيش أكثر من نصف مليون شخص.

ووفق البرنامج الأممي حيث ستصل ظاهرة النينو إلى ذروتها بين نوفمبر 2023 ويناير 2024. وبالتزامن مع موسم العجاف ويمتد حتى فبراير من العام التالي، من المتوقع أن يقل هطول الأمطار في معظم أنحاء المنطقة، لا سيما. خلال فترة الزراعة الحاسمة في ديسمبر ويناير، مما يؤثر على الحصاد في أبريل 2024

 


الاغذية العالمي

النينو

افريقيا

الجفاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة