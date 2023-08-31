برنامج الأغذية العالمى يبدأ مساعدات المتقاعدين فى أوكرانيا

كتبت : هند المغربي

بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة في أوكرانيا، في تحويل مدفوعات نقدية تكميلية إلى المتقاعدين في المناطق الأكثر تضرراً من الحرب ضمن برنامج لمساعدة المتقاعدين في اوكرانيا

ووفق بيان البرنامج الأممي "قام برنامج الأغذية العالمي بتوزيع أكثر من 500 مليون دولار أمريكي على أكثر من 3 ملايين أوكراني منذ أبريل 2022، بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى.

وأضاف البرنامج أنه من خلال هذه المبادرة الجديدة، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدة نقدية تكميلية لأصحاب المعاشات التقاعدية و سيحصل المتقاعدون الذين يستوفون شروط هذه المساعدة على دفعة شهرية من برنامج الأغذية العالمي مع تحديد حد أدنى للمبلغ المقدم ويستهدف البرنامج حوالي 260 ألف متقاعد في البداية، والذين سيتلقون الدفعات لمدة أربعة أشهر متتالية على الأقل. وبالنسبة للدفعة الأولى هذا الشهر، يتوقع برنامج الأغذية العالمي توزيع حوالي 3 ملايين دولار أمريكي. "

وقال ماثيو هولينجورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في أوكرانيا.: "مع ارتفاع الأسعار بسبب الحرب، نعلم أن الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر تعرضًا للقتال يجدون صعوبة في تحمل تكاليف الضروريات الأساسية، وأن الكثير منهم يفوتون وجباتهم أو يشترون أغذية أقل جودة وأقل تغذية". مضيفا "إننا نعمل على دعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال أنظمة المساعدة الاجتماعية القائمة ".

ولفت مدير البرنامج إلى أنه يتم تمويل البرنامج في البداية من قبل الاتحاد الأوروبي، مع مساهمات إضافية من النرويج والسويد والجهات المانحة الخاصة.