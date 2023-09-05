اعترافات المتهم بقتل جاره فى الزيتون: "سبنى" أمام الجميع فقررت الانتقام منه

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل جاره في منطقة الزيتون باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة التي أجريت معه، موضحا أن سبب ارتكاب الواقعة جاء على خلفية تكرار خلفات الجيرة بينهما، وأنه رغم تدخل الوسطاء لاحتواء الأمر إلا أن الخلافات استمرت واحتدمت مؤخرا، مضيفا أنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينه وبين المدنى عليه تطورت إلى التشابك بالايدى، بالإضافة إلى أن القتيل وجه له السباب وأهانه أمام الجميع ما اثار حفيظته وقوى لديه رغبة الانتقام منه.

وأضاف المتهم أنه بعد أن تدخل الأهالى وفضوا التشاجر بينهما، ذهب إلى منزله وأحضر سلاح أبيض وتوجه به إلى المكان الذى تواجد به المجنى عليه، موضحا أنه بمجرد أن رآه أجهز عليه وسدد له عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من الجسد سقط على الأرض بسببها غارقا في دمائه مفارقا الحياة قبل نقله للمستشفى لتلقى العلاج، فحاول الهرب بعدها لكن رجال الشرطة تمكنوا من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على شخص متهم بقتل جاره طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما فى حلمية الزيتون وتحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم حلمية الزيتون ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من خلال الفحص العثور على شخص مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات بينهما وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.