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ضبط متهم بقتل جاره طعنا بالسكين في الزيتون

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:08 م
ضبط متهم بقتل جاره طعنا بالسكين في الزيتون حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث، من القبض على شخص متهم بقتل جاره طعنا بالسكين بسبب خلافات بينهما فى حلمية الزيتون  وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة قسم حلمية الزيتون ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من خلال الفحص العثور على شخص مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات بينهما وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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