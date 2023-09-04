اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 04:21 م
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وفاة طالبة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع في العجوزة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:59 م
وفاة طالبة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع في العجوزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارقت فتاة الحياة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة مصرع فتاة نتيجة سقوطها من عقار في العجوزة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن فتاة اختل توازنها وسقطت من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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