مدير مركز الأورام بكفر الشيخ: نقترب من تسليم المبنى وتوريد 73% من الأجهزة الطبية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور ياسر عماره، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ، أن مبنى الأورام الذى تم الانتهاء منه سيتم تسليمه للمجالس الطبية المتخصصة خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال لجنة جرى تشكيلها، يترأسها، مشيراً إلى أنه تم توريد 73 % من الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى الاورام، وتم الانتهاء من إنشاء مركز الأورام القومى الجديد بمدينة كفرالشيخ، وأصبح جاهزا للافتتاح بتكاليف مليار و200 مليون جنيه، بعد توريد الاجهزة الطبية التى يحتاجها المركز، وأنه جرى إسناد تبعية المركز الجديد لهيئة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، التى وفرت الاعتمادات المالية لاستكماله بعد أن كان تابعا لإحدى الجمعيات الأهلية.

وأضاف ياسر، لـ " اليوم السابع"، المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام ، وهو مكون من دور أرضى، وستة أدوار، وبه 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضمان 17 سريرا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والعلاج الكيماوى للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

وأكد عمارة، هذا المركز سيسهم فى خدمة المرضى من أبناء المحافظة بدلا من سفرهم إلى المحافظات الأخرى لتلقى العلاج بطنطا والمنصورة والإسكندرية والقاهرة، فى معاناة شديدة لهم وأسرهم لنقلهم عدة مرات على مدى الشهر للحصول على العلاج اللازم، مؤكدا أن المركز الجديد يضم أحدث الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة للكشف وتشخيص الأورام وعلاج المرضى من أبناء المحافظة.

وأضاف عماره، أن تشغيله سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام فى دلتا مصر، مؤكدا أن المشروع يقع فى المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات بحى شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنيين "أ" بمسطح 1400م2، و"ب" بمسطح 2000م2، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة والخاصة بعلاج والكشف عن الأورام والعلاج الاشعاعى، وأجهزة الأشعة المتطورة ومعامل التحاليل، والأقسام الداخلية، وغرف العمليات، أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 100%.