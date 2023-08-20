"معا نقدر نغير حياة مرضى الأورام" طبيب بالزقازيق يجوب الشرقية لعلاج المرضى بالمجان

الشرقية فتحية الديب

طبيب الغلابة لم يمت، بل كان الدكتور محمد مشالى واحدا من كثير من الأطباء أصحاب القلوب الرحيمة بالبسطاء، ممن سخروا عملهم وطاقاتهم من أجل خدمة الإنسانية، ففي محافظة الشرقية الكثير والكثير من الأطباء الذين قرروا اقتطاع جزء من حياتهم لخدمة أهاليهم منهم الدكتورعلاء خليل استاذ جراحه الاورام بمستشفى الزقازيق الجامعى، الذى يجوب العديد من قرى المحافظة يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف على غير القادرين من مرضى الأورام بالمجان وتحويلهم إلى المستشفيات الحكومية لتلقي الخدمة الطبية.

الدكتور علاء خليل"أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، من مواليد محافظة الشرقية، وله باع كبير من علم جراحة الأورام، وأجرى العديد من العمليات الجراحية النادرة خلال رحلته العلمية بمستشفيات جامعة الزقازيق، ومؤخرا أطلق مبادرة تحت عنوان" معاً نقدر نغير حياة مرضى الأورام."



وقال الدكتور علاء خليل فى حديثه لـ" اليوم السابع" إن مهنة الطب من أسمى المهن ويجب على كل طبيب أن يقتطع جزء من وقته لخدمة أهل مجتمعه، لأن المجتمع الذى نشأ فيه له حق علينا، وهذا ما يبقى للانسان علما ينتفع به، موضحا أن خصص يوم الجمعة من كل أسبوع لزيارة قرية من قرى محافظة الشرقية، ويتم ذلك بالتنسيق مع المجتمع المدنى بها للكشف على مرضى الأورام وتشخيص وتحديد نوع المرض، مطلقا مبادرة " معا نقدر نغير حياة مرضى الأورام" مؤكدا أن إكتشاف الورم مبكرا وتحديده يسهل فى سرعة علاجه والشفاء منه،فضلا عن توجيه المريض بصورة صحية للعلاج داخل مستشفيات جامعة الزقازيق وهى صرح طبى تضم كوادر من أطباء جراحة الأورام المهرة، بالإضافة إلى زيارته لعدد من المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالشرقية بالتنسيق مع الدكتور هشام مسعود وكيل مديرية الصحة بالمحافظة للكشف على مرضى الأورام..



وتابع : أنه يشعر بسعادة بالغة بوجود وسط أهاليه بالقرى والنجوع للكشف عليهم وتشخيصهم، ويكفيه الدعوات الصادقة منهم، وسوف يستمر فى رسالته بالكشف على المرضى وغير القادرين مجانا.







طبيب بجامعة الزقازيق يجوب قرى الشرقية لعلاج المرضى بالمجان (1)



طبيب بجامعة الزقازيق يجوب قرى الشرقية لعلاج المرضى بالمجان (2)



طبيب بجامعة الزقازيق يجوب قرى الشرقية لعلاج المرضى بالمجان (3)



طبيب بجامعة الزقازيق يجوب قرى الشرقية لعلاج المرضى بالمجان (4)



طبيب بجامعة الزقازيق يجوب قرى الشرقية لعلاج المرضى بالمجان (5)



طبيب بجامعة الزقازيق يجوب قرى الشرقية لعلاج المرضى بالمجان (6)