اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يلتقى عددا من الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات "طريق الحرير" بالصين

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:21 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى عددا من الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات "طريق الحرير" بالصين محافظ الوادى الجديد خلال لقاء عدد من الوفود الأجنبية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مباحثات مع عدد من ممثلى الوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات تأسيس" اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية" بالصين، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بعدد من القطاعات التنموية.
 
وثمّن الزملوط المساعى الدولية لدعم الدولة المصرية من خلال دعوتها للانضمام إلى تحالف"بريكس"، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى تأكيدًا على حرص المجتمع الدولى لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادى والتنموى مع مصر، وتقديره للاستراتيجية التنموية للدولة المصرية.
 
 كما دعا ممثلى الوفود لزيارة المحافظة والتعرف عن قرب على التجربة التنموية التى تنفذها الدولة على أرض المحافظة خاصة فى مجالات الاستثمار الزراعى والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التنسيق لدعم الترويج للموارد السياحية والبيئية التى تحظى بها المحافظة. مثمنًا دعوة مصر للانضمام لتحالف بريكس الذى 
من ناحية أخرى، قام المحافظ بجولة لعدد من المعالم السياحية والاستثمارية بمقاطعة Jingdezhen الصينية، شملت زيارة مزارع الشاى والمتحف الكبير والأسواق الشعبية؛ لبحث أوجه الاستفادة من الخبرات والثقافات فى المجالات الزراعية والسياحية، واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة لتعزيز تنمية وتطوير المجالين.

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