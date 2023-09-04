على عكس الشائع "بلاش منتجات الألبان قبل النوم".. تسبب الشخير

الشخير واحد من أكثر المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض، وهو فعل لا إرادى ويسبب الإحراج، يحدث الشخير عندما تسد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق مجرى الهواء ولا يمكن أن تتدفق الأنفاس بشكل صحيح. وهذا يجعل الأنسجة فى مجرى الهواء تهتز مع بعضها، ما يؤدى إلى انطلاق الشخير.

وفقا لخبراء الصحة والتغذية، يمكنك تقليل الشخير الذى تشعر به عن طريق إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائى وتناول بعض الأطعمة قبل النوم بما فى ذلك منتجات الألبان والوجبات السريعة.

ووفقا لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية يمكن لبعض الأطعمة أن تسبب الشخير لأنها تجعل الجسم ينتج المزيد من المخاط وتسبب التهابا فى الممرات الأنفية، ما يؤدى إلى الصفير بصوت عال والخشخشة أثناء النوم.

ولكن الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الخضروات والفواكه والسلمون والمكسرات هى منتجات رائعة لتناولها قبل النوم لتقليل الشخير إلى الحد الأدنى.

وقالت الخبيرة آشلى توش، "على الرغم من أن تغيير نظامك الغذائى قد لا يمنعك تماما من الشخير، إلا أنه يمكن أن يقطع شوطا طويلا فى مساعدتك على إدارة الأعراض وتقليلها. وإذا كنت تبحث عن الحصول على نوم أفضل أثناء الليل فحاول التخلص من الأطعمة التى يمكن أن تسبب الشخير.

وأوضحت توش: "من خلال تقليل تناولك للأطعمة المصنعة ومنتجات الألبان والقمح والسكر ودمج المزيد من الأطعمة المضادة للالتهابات فى نظامك الغذائى، يمكنك منع انسداد الشعب الهوائية والجيوب الأنفية وتشجيع تدفق الهواء بشكل أفضل أثناء النوم".

الأطعمة التى يجب عليك تجنبها قبل الذهاب إلى السرير للحصول على نوم جيد ليلا

يجب عليك التوقف عن تناول منتجات الألبان، مثل الجبن والزبادى والآيس كريم، قبل النوم، لأن اللاكتوز الموجود فى منتجات الألبان يزيد من إنتاج المخاط الذى يمكن أن يساهم فى الشخير.

كما يجب أيضا التخلص من الأطعمة والمشروبات السكرية مثل الحلويات والبسكويت والمشروبات الغازية، لأن السكر المعالج يمكن أن يؤدى أيضا إلى التهاب فى الحلق والممرات الأنفية. ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للمنتجات المعتمدة على القمح بما فى ذلك الخبز والمعجنات، والتى لا تساهم فقط فى الالتهاب ولكن أيضا تعزز الجزيئات التى تسبب إنتاج المخاط.

ولا ينبغى أبدا تناول الوجبات السريعة قبل النوم إذا كنت ترغب فى التوقف عن الشخير، لأن الأطعمة عالية المعالجة يمكن أن تسبب احتقانا فى الجهاز التنفسي.

وتناول وجبات كبيرة قبل النوم يمكن أن يسبب أيضا عسر الهضم، ما يؤدى إلى اضطراب أنماط النوم واحتمال تفاقم الشخير.

وأخيرا، يجب عليك التقليل من تناول اللحوم الغنية بالدهون فى وقت متأخر من الليل.

ووفقا للخبراء، فإن اللحوم الدهنية يمكن أن تسبب الشخير لأن محتواها العالى من البروتين والدهون المشبعة تؤدى إلى إنتاج البلغم. ويجب أن تحاول التبديل إلى اللحوم الخالية من الدهون بشكل عام وتجنب اللحوم تماما قبل النوم مباشرة.

وفى حين أن الاستغناء عن بعض الأطعمة يمكن أن يساعد فى تقليل الشخير، إلا أن عوامل أخرى بما فى ذلك الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن الزائد، وتجنب الكحول يمكن أن تساعد أيضا.

وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن الشخير العرضى غير ضار، إلا أنه إذا كان مزمنا، فقد يكون علامة على انقطاع التنفس أثناء النوم، أو انخفاض مستويات الأكسجين فى الدم، أو ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكرى من النوع الثاني.